Дніпряни дізнались, хто розсудить їхній стиковий матч за вихід у плей-офф Ліги конференцій проти АЕКа Ларнаки.

Головним арбітром на гру СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака призначили Андріса Трейманіса, повідомляє офіційний сайт УЄФА. На лініях допомагатимуть йому Харалдс Гудерманіс та Мартінш Свіпстс. Резервний арбітр – Олександр Голубевс.

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Трейманіс вісім разів працював на матчах за участю українських команд. Здебільшого вони перемагали за його роботи (4 перемоги), була одна нічия (Шахтар) та три поразки (національної збірної України та U-19, а також Зорі).

Додамо, що матч-відповідь СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака відбудеться вже 23 лютого, початок о 19:45. Перша зустріч завершилась перемогою кіпріотів з рахунком 1:0.

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