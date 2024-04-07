Селтік не втримав перемогу над Рейнджерс (3:3) у 32 турі чемпіонату Шотландії. Результати та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Шотландії, 32 тур

Рейнджерс – Селтік – 3:3

Голи: Таверньє, 55 (пен), Сіма, 86, Матондо, 90+3 – Маеда, 1, О'Райлі, 34 (пен), Айда, 88

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Глядачі матчу між Рейнджерс nа Селтіком стали свідками шаленого протистояння. Гості відкрили рахунок вже на першій хвилині зустрічі. Ще до перерви "кельти" оформили перевагу у два м'ячі.

Найцікавіше відбулося у другому таймі. Рейнджерс зумів спочатку скоротити відставання, а потім поновити рівновагу. Утім, Селтіку вдалося вийти вперед незадовго до завершення зустрічі. Врятував від поразки "світло-синіх" Матондо. Він чудовим дальнім ударом переправив м'яч у сітку воріт у компенсований час.

Селтік перебуває на першій сходинці в турнірній таблиці з 75 очками. Рейнджерс відстає на один пункт, але має грув запасі.