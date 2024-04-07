Селтик не удержал победу над Рейнджерсом (3:3) в 32 туре чемпионата Шотландии. Результаты и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Шотландии, 32 тур

Рейнджерс – Селтик – 3:3

Голы: Тавернье, 55 (пен), Сима, 86, Матондо, 90+3 – Маэда, 1, О'Райли, 34 (пен), Айда, 88

МЮ – Ливерпуль: стартовые составы и онлайн-трансляция центрального матча тура АПЛ

Зрители матча между Рейнджерсом и Селтиком стали свидетелями безумного противостояния. Гости открыли счет уже на первой минуте встречи. Еще до перерыва "кельты" оформили преимущество в два мяча.

Самое интересное произошло во втором тайме. Рейнджерс сумел сначала сократить отставание, а затем восстановить равновесие. Впрочем, Селтику удалось выйти вперед незадолго до завершения встречи. Спас от поражения "светло-синих" Матондо. Он великолепным дальним ударом переправил мяч в сетку ворот в компенсированное время.

Селтик находится на первой строчке в турнирной таблице с 75 очками. Рейнджерс отстает на один пункт, но имеет игру в запасе.