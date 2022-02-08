"Динамо – это легендарный клуб украинского футбола, и я с большим уважением отношусь к этой команде, она мне многое дала. Но, возможно, я мало игр провел в основном составе, возможно, на пути стал такой знаменитый тренер, как Йожеф Сабо. У меня с ним были определенные моменты… Есть люди, которые понимают друг друга, есть люди, которых ты уважаешь… Сабо сделал для меня хорошие вещи, но в 2004 году, когда он пришел, мне было некомфортно на душе.

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В мире не может быть все гладко. Уход Валерия Васильевича Лобановского был для меня большой утратой, пока он был – мне казалось, что все справедливо. А когда его не стало – появилась пустота и чувство справедливости потерялось.

Я люблю Динамо, хорошо к нему отношусь. Но на определенном этапе понимаешь, что люди придумывают себе какие-нибудь "клише". Зачем? Я чувствовал себя футболистом команды Динамо, но "динамовцем"... Не знаю. Динамо – это бренд, я его люблю, и все. О Шахтере я такого не могу сказать. Но я сейчас адекватно отношусь к обеим командам, как и ко всем остальным", – рассказал Рева в эфире YouTube-канала Sport Arena.

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