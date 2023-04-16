Олександр Зінченко не зіграв у цьому матчі через травму. На старті гри здавалося, що втрата українця зовсім не завадить Арсеналу – до 10-ї хвилини він вів у рахунку з перевагою в два м'ячі.

Арсенал віддав очки з Вест Хемом – конкурент Зінченка проспав героя, Сака не забив пенальті, загадка Жезуса

Вест Хем один гол відіграв ще до перерви. На старті другого тайму Сака міг закривати матч, але бездарно виконав пенальті. Розплата за це була болючою – Боуен зрівняв рахунок. Ця нічия серйозно ускладнить Арсеналу боротьбу за чемпіонство. Дуже багато залежатиме від матчу з Ман Сіті, який відбудеться 26 квітня.