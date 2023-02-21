Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч визначився з гравцями, які зможуть зіграти з Ренном в стикових матчах у плей-офф Ліги Європи.

Шахтар вже прибув до Франції на поєдинок Ліги Європи з Ренном, повідомляє офіційний сайт "гірників". Йовічевіч взяв на поєдинок 28 гравців, зокрема і зимових новачків команди – Георгія Гочолейшвілі, Кевіна Келсі та Ярослава Ракицького.

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Голкіпери: Олексій Шевченко, Пятов, Різник, Трубін.



Захисники: Бондар, Гочолейшвілі, Михайліченко, Матвієнко, Лукас Тейлор, Конопля, Фарина, Козік, Ракицький.



Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Петряк.



Нападники: Лассіна Траоре, Сікан, Келсі.

Додамо, що вже 23 лютого Шахтар зіграє з Ренном у матчі-відповіді Ліги Європи. В першому поєдинку "гірники" здобули перемогу з рахунком 2:1.

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