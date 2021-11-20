Франція, Ліга 1, 14-й тур

ПСЖ – Нант – 3:1

Голи: Мбаппе, 2, Аппіа, 82 (автогол), Мессі, 87 – Коло Муані, 76

Вилучення: Навас, 65 (П, пряма червона)

Ікарді та Ванда Нара закрили драму з розлученням, опублікувавши провокативне фото

Парижани оформили швидкий м'яч на 2-й хвилині. Це Кіліан Мбаппе пробив голкіпера з передачі Паредеса. Додав інтриги в хід поєдинку в середині другого тайму Кейлор Навас. Кіпер грубо зіграв проти опонента й отримав заслужене вилучення.

"Канарки" реалізували більшість фактично за 10 хвилин. Рандал Коло Муані зумів забити п'ятою з меж карної зони ПСЖ. Та вже за п'ять хвилин господарі знову були попереду: Денні Аппіа намагався перервати передачу Мессі на фланг, але натомість елегатно закинув за комірець власному голкіперу.

А на 87-й хвилині аргентинець забив свій перший м'яч у чемпіонаті Франції. Мессі прийняв передачу в правому напівфланзі, протягнув трохи вперед і майстерно лівою за дугою поклав м'яч у кут.

Із африканських нетрів до основи збірної Франції: Жан-П'єр Адамс підкорив метрополію і став заручником "сну" на 40 років