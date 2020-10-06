"Червоно-чорні" на своєму сайті повідомили про перехід вінгера Андерлехта Жеремі Доку. Контракт укладений на 5 років.

Ренн підсилився гравцями Інтера та Ювентуса перед стартом Ліги чемпіонів

Одноклубник Богдана Михайліченка став новим трансферним рекордом Ренна. За неофіційною інформацією, він коштував бретанцям 27 млн євро, що на 4 млн більше, ніж заплатили минулого літа за Рафінью. 18-річний Доку у сезоні 2019/20 провів за Андерлехт 27 матчів, відзначився 8 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, що Ренн пробився в груповий етап нинішньої Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Челсі, Севільєю та Краснодаром.

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