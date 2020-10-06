Ренн завершил усиление под Лигу чемпионов самым дорогим трансфером в своей истории.

"Красно-черные" на своем сайте сообщили о переходе вингера Андерлехта Жереми Доку. Контракт заключен на 5 лет.

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Одноклубник Богдана Михайличенко стал новым трансферным рекордом Ренна. По неофициальной информации, он стоил бретанцам 27 млн евро, что на 4 млн больше, чем заплатили прошлым летом за Рафинью. 18-летний Доку в сезоне 2019/20 провел за Андерлехт 27 матчей, отличился 8 голами и 3 ассистами.

Напомним, что Ренн пробился в групповой этап нынешней Лиги чемпионов, где встретится с Челси, Севильей и Краснодаром.

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