"Динамо програло гру, хоча добре почало. В нас була хороша техніка, швидкість, нам вдавалось справлятись з атаками суперника. На жаль, гравці втратили концентрацію, як це сталось в Стамбулі та Ларнаці. Думаю, що в майбутньому це налагодиться, для цього треба буде на сто відсотків сконцентруватись.

Ренн – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ренн – дуже хороша команда, в якої є динаміка, швидкість, вони вдало грали на перехопленнях. Дуже прикро, що програли, але нам треба буде докласти зусиль, аби зробити все можливе і неможливе, щоб виправити ситуацію. Як бачу виступи команди в наступних матчах Ліги Європи? Ми весь час перебуваємо в дорозі, переїжджаємо між Львовом, Краковом та іншими містами, тому у нас немає можливості цілком зосередитися на підготовці. Але в такій складній ситуації ми докладемо всіх зусиль, щоб досягти позитивних результатів.

Чому зробив ставку на Бєсєдіна замість Гармаша? Я обрав сьогодні Бєсєдіна, тому що він міг нав'язати боротьбу двом сильним центральним захисникам – Родону та Теате. Вважаю, що Артем зіграв дуже добре. Подивимося, можливо, в наступному матчі вийде інший нападник, адже ми граємо кожні три дні, і попереду ще довгий турнірний шлях.

Заміна Попова – виховний момент? Так. Попов припустився помилок, які недопустимі для професіонального гравця. Він тричі намагався робити передачі на Сидорчука, якого накривав опонент. У цих моментах ми втрачали м'яч, і Ренн отримував можливості для дуже небезпечних контратак. Можна робити діагональ із центру поля на фланг, але діагональ із флангу в центр може призвести до перехоплення м'яча суперником і гольового моменту", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

До слова, кияни поступились Ренну (1:2) та залишились на самому дні турнірної таблиці групи C з 0 очок після трьох турів.

Динамо подарувало Ренну перемогу в ЛЄ – Циганков знову забив, сильніший суперник, історичне фіаско з голом дитини