"Динамо проиграло игру, хотя хорошо начало. У нас была хорошая техника, скорость, нам удавалось справляться с атаками соперника. К сожалению, игроки потеряли концентрацию, как это произошло в Стамбуле и Ларнаке. Думаю, что в будущем это наладится, для этого нужно будет полностью сконцентрироваться.

Ренн – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

Ренн – очень хорошая команда, у которой есть динамика, скорость, они удачно играли на перехватах. Очень досадно, что проиграли, но нам нужно будет приложить усилия, чтобы сделать все возможное и невозможное, чтобы исправить ситуацию. Как я вижу выступления команды в следующих матчах Лиги Европы? Мы все время находимся в пути, переезжаем между Львовом, Краковом и другими городами, поэтому нет возможности полностью сосредоточиться на подготовке. Но в такой сложной ситуации мы приложим все усилия, чтобы достичь положительных результатов.

Почему сделал ставку на Беседина вместо Гармаша? Я выбрал сегодня Беседина, потому что он мог навязать борьбу двум сильным центральным защитникам – Родону и Теате. Считаю, что Артём сыграл очень хорошо. Посмотрим, возможно, в следующем матче выйдет другой нападающий, ведь мы играем каждые три дня и впереди еще длинный турнирный путь.

Замена Попова – воспитательный момент? Да. Попов допустил ошибки, которые недопустимы для профессионального игрока. Он трижды пытался делать передачи на Сидорчука, накрываемого оппонентом. В этих моментах мы упускали мяч, и Ренн получал возможности для очень опасных контратак. Можно делать диагональ из центра поля на фланг, но диагональ с фланга в центр может привести к перехвату мяча соперником и голевому моменту", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

К слову, киевляне уступили Ренну (1:2) и остались в самом дне турнирной таблицы группы C с 0 очков после трех туров.

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