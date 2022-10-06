Ренн приймав київське Динамо у 3-му турі Ліги Європи 2022/23. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Кияни приїхали в гості до одного з лідерів квартету. Динамо у попередніх матчах групового етапу лише програвало, а Ренн зумів набрати 4 очки (стільки ж було у Фенербахче).

Ренн – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Рахунок відкрили господарі. На 23-й хвилині Ренн провів класну атаку – Гуїрі відпасував на Тер'є, а той потужно пробив над Бойком. Динамо відповіло доволі швидко не менш ефектним випадом. Завершував Циганков, який з другої спроби відправив м'яч у сітку.

Ренн – Динамо – відео гола Тер'є:

Ренн – Динамо – відео гола Циганкова: