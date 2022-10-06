Ренн – Динамо – відео голів – команди обмінялися ефектними атаками
22:44 - Читать на русском
Ренн приймав київське Динамо у 3-му турі Ліги Європи 2022/23. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".
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Віктор Циганков 33’
33’ Віктор Циганков
Кияни приїхали в гості до одного з лідерів квартету. Динамо у попередніх матчах групового етапу лише програвало, а Ренн зумів набрати 4 очки (стільки ж було у Фенербахче).
Ренн – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Рахунок відкрили господарі. На 23-й хвилині Ренн провів класну атаку – Гуїрі відпасував на Тер'є, а той потужно пробив над Бойком. Динамо відповіло доволі швидко не менш ефектним випадом. Завершував Циганков, який з другої спроби відправив м'яч у сітку.
Ренн – Динамо – відео гола Тер'є:
Ренн – Динамо – відео гола Циганкова:
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