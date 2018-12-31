Ремзі узгодив перехід у Ювентус, – CdS

Півзахисник лондонського Арсенала Аарон Ремзі домовився про перехід до туринського Ювентуса наступного літа.

Валлійський хавбек поповнить склад "Старої синьйори" наступного літа, повідомляє Corriere dello Sport.

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За інформацією видання, Ремзі перейде до Юве влітку в статусі вільного агента. Його контракт із Арсеналом завершується після сезону 2018/19. Вихованець Кардіффа зароблятиме в Турині трохи більше 10 млн євро на рік.

У нинішньому сезоні Аарон Ремзі провів 17 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і зробив 6 результативних передач. Він виступає за "канонірів" із 2008 року.