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Ремзі узгодив перехід у Ювентус, – CdS

11:41 529 Читать на русском
Ремзі узгодив перехід у Ювентус, – CdS
Аарон Ремзі / Reuters

Півзахисник лондонського Арсенала Аарон Ремзі домовився про перехід до туринського Ювентуса наступного літа.

Валлійський хавбек поповнить склад "Старої синьйори" наступного літа, повідомляє Corriere dello Sport.

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За інформацією видання, Ремзі перейде до Юве влітку в статусі вільного агента. Його контракт із Арсеналом завершується після сезону 2018/19. Вихованець Кардіффа зароблятиме в Турині трохи більше 10 млн євро на рік.

У нинішньому сезоні Аарон Ремзі провів 17 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і зробив 6 результативних передач. Він виступає за "канонірів" із 2008 року.

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