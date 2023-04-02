Алжирець залишався єдиним здоровим лівим оборонцем команди, але раптом не потрапив до заявки на домашній матч проти Реймса. Комбуаре пояснив своє рішення.

Федерація футболу Франції пригрозила санкціями арбітрам, які наважаться зупинити матч під час Рамадану

"Я маю дуже просте правило. Жодних проблем з гравцями, які дотримуються посту Рамадану упродовж тижня. Але у день матчу це заборонено. Ті, хто дотримується правил Рамадану в день матчу, залишаються вдома. Я не збираюся псувати здоров'я гравців або завдавати неприємностей їхнім партнерам. Коли ви не їсте весь день, це створює труднощі", – наводить слова тренера Нанта GFFN.

Зазначається, що 20-річний Хаджам готовий відмовитися від посту на виїздах, але не в домашніх матчах. У січні Нант заплатив Парижу за оборонця 300 тисяч євро. Алжирець встиг зіграти 11 матчів та відзначитися одним асистом.

Ланс наздогнав Маліновського, здобувши перемогу над "жертвою" Шахтаря