Луїс Адріано знову тішитиме рідні місця, де починалась його кар'єра.

Бразильський Інтернасьйонал офіційно оголосив про перехід 35-річного форварда. Ветерану залишилось пройти медогляд і підписати контракт до літа 2024-го.

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Адріано є вихованцем Інтернасьйонала, але встиг зіграти за рідний клуб всього 6 матчів і 20-річним юнаком перебрався до Шахтаря за 3 млн євро. Бразилець досі зберігає звання найкращого бомбардира в історії "гірників" – 266 матчів, 128 голів. Потім були Мілан, московський Спартак, Палмейрас та Антальяспор.

Адріано буде далеко не єдиним екс-представником УПЛ у складі Інтернасьйонала. Кольори "Колорадос" захищають колишній хавбек Динамо Карлос Де Пена, а також Вітао і Алан Патрік, які виступали за Шахтар.

Gols e protagonismo não faltam na carreira de Luiz Adriano. Jogador assinou até junho de 2024.



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