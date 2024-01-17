Ювентус розбив Сассуоло у поєдинку 20-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Сассуоло на "Футбол 24".

Ювентус повів у рахунку на 15 хвилині – Влаховіч класним ударом у дальню дев'ятку поцілив з-за меж штрафного. Перед перервою серб оформив дубль, забивши зі штрафного приблизно з тієї самої точки.

Ювентус розгромив Сассуоло, продовживши переслідування Інтера на вершині Серії А – Влаховіч оформив рекордний дубль

Таким чином, Душан оформив найшвидший дубль ударами з-за меж карного в історії Ювентуса, починаючи з сезону 2004/05. А під кінець гри К'єза поставив крапку в зустрічі.