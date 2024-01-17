Ювентус разбил Сассуоло в поединке 20-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Сассуоло на "Футбол 24".

Ювентус повел в счете на 15 минуте – Влахович классным ударом в дальнюю девятку попал из-за пределов штрафной. Перед перерывом серб оформил дубль, забив со штрафного примерно с той же точки.

Ювентус разгромил Сассуоло, продолжив преследование Интера на вершине Серии А – Влахович оформил рекордный дубль

Таким образом, Душан оформил самый быстрый дубль ударами из-за пределов штрафной в истории Ювентуса, начиная с сезона 2004/05. А под конец игры Кьеза поставил точку во встрече.