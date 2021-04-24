Борусія на класі обіграла Вольфсбург та повернулась до боротьби за Лігу чемпіонів.

Холанд став найкращим молодим бомбардиром в історії Бундесліги – рекорд належав партнеру Ерлінга

Головним героєм поєдинку вже прогнозовано став Ерлінг Холанд, який вдало реалізував два виходи один на один, не залишивши шансів голкіперу. Особливо ефектним виглядав другий гол, де норвежець самотужки протягнув м'яч через половину поля.

У нинішньому сезоні Бундесліги Ерлінг провів 26 матчів, в яких відзначився 25 голами.

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