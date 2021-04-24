Боруссия на классе обыграла Вольфсбург и вернулась к борьбе за Лигу чемпионов.

Холанд стал лучшим молодым бомбардиром в истории Бундеслиги – рекорд принадлежал партнеру Эрлинга

Главным героем поединка уже прогнозируемо стал Эрлинг Холанд, который удачно реализовал два выхода один на один, не оставив шансов голкиперу. Особенно эффектным выглядел второй гол, где норвежец самостоятельно протащил мяч через половину поля.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Эрлинг провел 26 матчей, в которых отметился 25 голами.

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