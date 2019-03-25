Рекордна перемога в історії та сенсаційне фіаско – як грала збірна України проти карликових країн

З нагоди матчу 2-го туру відбору на Євро-2020 Люксембург – Україна "Футбол 24" пригадує найцікавіші протистояння "синьо-жовтих" з представниками країн-карликів.
Сьогодні збірна України продовжить відбір на Євро-2020 матчем проти Люксембургу. Після доволі вдалого результату у поєдинку з Португалією підопічні Андрія Шевченка спробують здобути 3 очки у виїзному матчі з командою Люка Хольца.
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Дане протистояння стане для збірної України далеко не першим з командами, що представляють європейські країни-карлики (дуже часто Люксембург відносять до даної категорії). "Футбол 24" вирішив згадати найцікавіші матчі "синьо-жовтих" проти таких команд. До слова, у цей перелік потрапив і поєдинок нашої збірної проти нинішнього опонента.
Андорра – Україна – 0:2 (відбір на Євро-2000, 10 жовтня 1998 року)
Перша зустріч збірної України з командою країни-карлика – суперником підопічних Йожефа Сабо у жовтні 1998-го стала Андорра. Господарі були рішуче налаштовані на успіх, адже це була їхня перша офіційна гра перед рідними вболівальниками. При цьому гравці Андорри не цурались брудної, а місцями і грубої гри.
Та й поле не відповідало вимогам УЄФА – його розміри були практично на 10 метрів меншими за норму. На це звернув увагу і Йожеф Сабо по завершенні гри, назвавши футбол у виконанні Андорри несерйозним.
Втім, всі ці фактори не завадили українцям здобути перемогу з рахунком 2:0 – ще у першому таймі відзначились Віталій Косовський та Сергій Ребров.
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Той відбір на Євро-2000 завершився драматичним вильотом України від Словенії у плей-офф.
Україна – Фарерські острови – 5:0 (відбір на Євро-2008, 17 жовтня 2007 року)
"Синьо-жовті" на НСК Олімпійський розбили команду Фарерських островів з рахунком 5:0. Це одна з найбільш розгромних перемог в історії збірної України – на той момент наша команда з більшим рахунком перемагала лише Азербайджан (6:0).
По дублю оформили Максим Калініченко та Олег Гусєв, ще один гол забив Андрій Воробей.
Той відбір став одним із найгірших в історії "синьо-жовтих". Україна пропустила вперед не лише фаворитів групи Італію та Францію, а ще й Шотландію, посівши лише 4 місце у групі. Олег Блохін після відбіркового циклу покинув посаду головного тренера національної команди.
Андорра – Україна – 0:6 (відбір на ЧС-2010, 14 жовтня 2009 року)
Ще одна з найбільш розгромних перемог в історії збірної України. Підопічні Олексія Михайличенка на виїзді розтрощили Андорру з рахунком 6:0. Цікаво, що в тому поєдинку дебютним голом за національну команду відзначився Ярослав Ракицький, який лише вдруге вийшов на поле у футболці збірної України. Також забивали Шевченко, Селезньов, Гусєв та Ярмоленко, а ще один гол андоррці забили у власні ворота.
В підсумку наша національна команда не змогла пробитись на чемпіонат світу, поступившись Греції в плей-офф.
Україна – Сан-Маріно – 9:0 (відбір на ЧС-2014, 6 вересня 2013 року)
Рекордна перемога в історії національної збірної України. Глядачі, які зібрались того вересневого вечора на Арені Львів, побачили одразу 9 голів у виконанні наших футболістів. Дубль оформив Євген Хачеріді, також забивали Девіч, Селезньов, Федецький, Едмар, Коноплянка, Безус та Ракицький.
Цікаво, що буквально через місяць Україна в поєдинку проти Сан-Маріно вже на виїзді практично повторила той успіх. Забракло лише одного гола – матч завершився з рахунком 8:0 на користь "синьо-жовтих".
Наша команда посіла друге місце у групі та потрапила у плей-офф, у якому драматично вилетіла від Франції (2:0, 0:3).
Україна – Люксембург – 3:0 (відбір на Євро-2016, 14 червня 2015 року)
Матч на Арені Львів став другим офіційним в історії протистоянь України та Люксембургу. У 2014-му українці на виїзді розгромили суперника з рахунком 3:0, а вдома здобули перемогу з таким же результатом.
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Попри розгромний рахунок, гра склалась доволі важко для "синьо-жовтих". Люксембург не лише не пропустив у першому таймі, а й міг забивати сам – в одному з епізодів нашу команду врятувала тільки стійка. Втім, у другому таймі голи Артема Кравця, Дениса Гармаша та Євгена Коноплянки схилили шальки терезів на користь України.
Наша збірна посіла 3 місце в групі, а у плей-офф виявилась сильнішою за команду Словенії та вийшла на Євро-2016.
Україна – Мальта – 0:1 (товариський матч, 6 червня 2017 року)
Матч, який завершився сенсацією. А як ще назвати поразку від 182-ї команди (на той момент) в рейтингу ФІФА? При цьому збірна Україна грала у доволі бойовому складі – у старті вийшли Пятов, Ракицький, Ярмоленко, Степаненко, Селезньов та інші виконавці.
Мальтійці в дебюті зустрічі вразили ворота Андрія Пятова та втримали переможний рахунок до фінального свистка. До слова, Україна була лише номінальним господарем поєдинку, який пройшов в австрійському Граці.
На щастя, тренерський штаб "синьо-жовтих" зробив висновки з цієї прикрої поразки. Вже за кілька днів Україна у Тампере перемогла збірну Фінляндії та продовжила боротьбу за вихід на ЧС-2018, на який у підсумку все ж не потрапила.
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