Рекордна перемога в історії та сенсаційне фіаско – як грала збірна України проти карликових країн

З нагоди матчу 2-го туру відбору на Євро-2020 Люксембург – Україна "Футбол 24" пригадує найцікавіші протистояння "синьо-жовтих" з представниками країн-карликів.

Сьогодні збірна України продовжить відбір на Євро-2020 матчем проти Люксембургу. Після доволі вдалого результату у поєдинку з Португалією підопічні Андрія Шевченка спробують здобути 3 очки у виїзному матчі з командою Люка Хольца.

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Дане протистояння стане для збірної України далеко не першим з командами, що представляють європейські країни-карлики (дуже часто Люксембург відносять до даної категорії). "Футбол 24" вирішив згадати найцікавіші матчі "синьо-жовтих" проти таких команд. До слова, у цей перелік потрапив і поєдинок нашої збірної проти нинішнього опонента.

Андорра – Україна – 0:2 (відбір на Євро-2000, 10 жовтня 1998 року)

Перша зустріч збірної України з командою країни-карлика – суперником підопічних Йожефа Сабо у жовтні 1998-го стала Андорра. Господарі були рішуче налаштовані на успіх, адже це була їхня перша офіційна гра перед рідними вболівальниками. При цьому гравці Андорри не цурались брудної, а місцями і грубої гри.

Та й поле не відповідало вимогам УЄФА – його розміри були практично на 10 метрів меншими за норму. На це звернув увагу і Йожеф Сабо по завершенні гри, назвавши футбол у виконанні Андорри несерйозним.

Втім, всі ці фактори не завадили українцям здобути перемогу з рахунком 2:0 – ще у першому таймі відзначились Віталій Косовський та Сергій Ребров.

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Той відбір на Євро-2000 завершився драматичним вильотом України від Словенії у плей-офф.

Україна – Фарерські острови – 5:0 (відбір на Євро-2008, 17 жовтня 2007 року)

"Синьо-жовті" на НСК Олімпійський розбили команду Фарерських островів з рахунком 5:0. Це одна з найбільш розгромних перемог в історії збірної України – на той момент наша команда з більшим рахунком перемагала лише Азербайджан (6:0).

По дублю оформили Максим Калініченко та Олег Гусєв, ще один гол забив Андрій Воробей.

Той відбір став одним із найгірших в історії "синьо-жовтих". Україна пропустила вперед не лише фаворитів групи Італію та Францію, а ще й Шотландію, посівши лише 4 місце у групі. Олег Блохін після відбіркового циклу покинув посаду головного тренера національної команди.

Андорра – Україна – 0:6 (відбір на ЧС-2010, 14 жовтня 2009 року)

Ще одна з найбільш розгромних перемог в історії збірної України. Підопічні Олексія Михайличенка на виїзді розтрощили Андорру з рахунком 6:0. Цікаво, що в тому поєдинку дебютним голом за національну команду відзначився Ярослав Ракицький, який лише вдруге вийшов на поле у футболці збірної України. Також забивали Шевченко, Селезньов, Гусєв та Ярмоленко, а ще один гол андоррці забили у власні ворота.

В підсумку наша національна команда не змогла пробитись на чемпіонат світу, поступившись Греції в плей-офф.

Україна – Сан-Маріно – 9:0 (відбір на ЧС-2014, 6 вересня 2013 року)

Рекордна перемога в історії національної збірної України. Глядачі, які зібрались того вересневого вечора на Арені Львів, побачили одразу 9 голів у виконанні наших футболістів. Дубль оформив Євген Хачеріді, також забивали Девіч, Селезньов, Федецький, Едмар, Коноплянка, Безус та Ракицький.

Цікаво, що буквально через місяць Україна в поєдинку проти Сан-Маріно вже на виїзді практично повторила той успіх. Забракло лише одного гола – матч завершився з рахунком 8:0 на користь "синьо-жовтих".

Наша команда посіла друге місце у групі та потрапила у плей-офф, у якому драматично вилетіла від Франції (2:0, 0:3).

Україна – Люксембург – 3:0 (відбір на Євро-2016, 14 червня 2015 року)

Матч на Арені Львів став другим офіційним в історії протистоянь України та Люксембургу. У 2014-му українці на виїзді розгромили суперника з рахунком 3:0, а вдома здобули перемогу з таким же результатом.

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Попри розгромний рахунок, гра склалась доволі важко для "синьо-жовтих". Люксембург не лише не пропустив у першому таймі, а й міг забивати сам – в одному з епізодів нашу команду врятувала тільки стійка. Втім, у другому таймі голи Артема Кравця, Дениса Гармаша та Євгена Коноплянки схилили шальки терезів на користь України.

Наша збірна посіла 3 місце в групі, а у плей-офф виявилась сильнішою за команду Словенії та вийшла на Євро-2016.

Україна – Мальта – 0:1 (товариський матч, 6 червня 2017 року)

Матч, який завершився сенсацією. А як ще назвати поразку від 182-ї команди (на той момент) в рейтингу ФІФА? При цьому збірна Україна грала у доволі бойовому складі – у старті вийшли Пятов, Ракицький, Ярмоленко, Степаненко, Селезньов та інші виконавці.

Мальтійці в дебюті зустрічі вразили ворота Андрія Пятова та втримали переможний рахунок до фінального свистка. До слова, Україна була лише номінальним господарем поєдинку, який пройшов в австрійському Граці.

На щастя, тренерський штаб "синьо-жовтих" зробив висновки з цієї прикрої поразки. Вже за кілька днів Україна у Тампере перемогла збірну Фінляндії та продовжила боротьбу за вихід на ЧС-2018, на який у підсумку все ж не потрапила.

Всього ж збірна Україна у своїй історії зіграла проти команд з країн-карликів 12 поєдинків (6 разів – у відборах на чемпіонат Європи, 4 рази – у кваліфікації на чемпіонат світу та 2 товариські матчі). Цікаво, що у цих матчах "синьо-жовті" пропустили лише 1 гол – саме той, який став єдиним у програному поєдинку проти Мальти. Натомість збірна України у цих 12-ти матчах забила у ворота суперників 50 голів. Найчастіше наша команда протистояла Андоррі – 4 поєдинки. Тричі "синьо-жовті" грали з Люксембургом, двічі – з Фарерськими островами та Сан-Маріно, одного разу – з Мальтою.

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