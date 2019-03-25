Люксембург – Україна: анонс і прогноз на матч відбору Євро-2020

Люксембург та Україна зустрічаються у 2-му турі відбору на Чемпіонат Європи 2020. Анонс і прогноз на матч 25 березня 2019 року читайте на "Футбол 24"

Люксембург – Україна

25 березня, 21:45, стадіон Жозі Бартель

Головний арбітр: Маттіас Гестраніус (Фінляндія)

Телетрансляція на каналах "Україна" та "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція Люксембург – Україна на сайті "Футбол 24"

Передматчевий розклад

Команда Андрія Шевченка приїхала в гості до формального лідера групи. Саме Люксембург у першому турі став єдиним, хто виграв свій матч. Можна сміливо говорити, що ця команда досягла найбільшого прогресу останнім часом з-поміж інших невеличких країн. Називати наступного суперника збірної України футбольним карликом не так уже і справедливо, як було раніше. За попередні 2 роки Люксембург відбирав очки у збірних Франції (на виїзді) та Болгарії, громив Молдову, перемагав Угорщину, Албанію та Білорусь. У Лізі націй команда посіла 2-е місце у своєму квартеті. Це був найнижчий дивізіон, та все ж.

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Ця збірна посідає непогане як для себе 38-е місце з 55-и європейських команд. За останні 2 роки Люксембург виграв 10 матчів, а програв 7. Це не та команда, яка здатна тільки відбиватись проти фаворитів. "Червоні леви" шукають свою гру, полюбляють комбінувати та забивати. Сезон 2018/19 став першим в історії єврокубків, коли команда з Люксембургу потрапила у груповий етап. Дюделанж нашумів на всю Європу, здолавши міцні команди з Польщі та Румунії у кваліфікації. На груповій стадії команда відібрала очки в Бетіса, а в Мілані вела в рахунку 2:1. Хоча в підсумку програла 2:5, той матч став показовим – не ставтесь зверхньо до команд з цієї країни, інакше будуть проблеми.

Форвард збірної Люксембургу Давід Тюрпель, визнаний найкращим гравцем попереднього чемпіонату своєї країни, забивав Мілану та Легії. Його вартість на Трансфермаркт – якихось 225 тисяч євро. Уся його збірна коштує не більше 12 мільйонів євро, тоді як національна команда України навіть без Ярмоленка потягне на майже 130. Цікавий момент: якщо у нас лише 8 легіонерів, то у них аж 16. Причому грають люди також і не в останніх чемпіонатах. Бундесліга, МЛС, еліта першості Японії, другі дивізіони Німеччини, Англії та Франції.

17 років тому вони відкрили футбольну академію для підготовки гравців від 13 до 19 років. Більш ніж половина виконавців нинішнього складу пройшли через неї. Амбітний президент Федерації футболу Люксембургу Поль Філіп розуміє, що лише неповнолітніх юнаків можна переконати виїхати за кордон і прагнути стати професіоналами. Якщо тобі 22-23, в тебе і так гарна робота в небідній країні та ще й можливість підзаробити грошенят на футболі. У нього є довгострокові плани розвитку місцевих талантів. Звісно, переоцінювати і боятися їх наразі не варто. Хто втрачатиме очки з Люксембургом, не зможе претендувати на 1-2 місця. Однак серйозно поставитись до них необхідно не лише на словах.

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Історія та цікаві факти протистояння

Люксембург тричі грав проти України. Усі матчі завершувались з однаковим приємним для нас рахунком 3:0. Двічі це ставалось у відборі Євро-2016, одного разу команди зустрічались у спарингу. Саме під час першого матчу за Україну відзначився Андрій Шевченко, тоді ще нападник "синьо-жовтої" армади. Було це в рамках підготовки до ЧС-2006.

Що таке забивати Люксембургу, знає не один гравець нинішнього складу. Щоправда лише Євген Коноплянка має шанс зіграти, а ось Андрій Ярмоленко (автор хет-трику на їхньому полі!) та Артем Кравець травмовані.

З моменту нашої останньої зустрічі люксембуржці стали сильнішими. Лише 3 поразки та 5 перемог за 10 попередніх матчів свідчать про певний прогрес результатів. З останніх 5-и офіційних матчів на своєму полі Люксембург виграв 3 рази, а програв лише Білорусі.

Україна не змогла забити у 2-х виїзних матчах поспіль і не перемогла у 3-х.

Кадрове питання

Марлос та Артем Кравець стали останніми втратами команди. У принципі, склад збірної України може спокійно витримати відсутність цих виконавців, яка аж ніяк не повинна стати якимсь виправданням у разі чого. Що ж до інших питань, то тренерський штаб має зробити декілька змін. По-перше, Шевченко сам це анонсував, по-друге, він вже не раз дивував цікавими кадровими рішеннями. Наважимось припустити, що і цього разу буде щось оригінальне. Циганков і Мораєс замість Марлоса і Яремчука – зміни, які найлегше читаються. А ось хто ще?

Бурда може вийти замість Кривцова, виснаженого боротьбою з Роналду та компанією в Португалії. На підміну Пятову можна було б випустити Луніна, який надійно грає в тих рідкісних матчах за клуб і збірну, де йому довіряють місце у складі. Матвієнко здатен підмінити Караваєва праворуч. Миколенко знає, як закривати позицію центрального захисника, натомість Соболь може отримати шанс ліворуч. Зінченко міг би вийти замість Коноплянки. У грі проти Чехії в Лізі націй саме гравець Манчестер Сіті та Циганков допомогли вирвати перемогу, вийшовши на фланги атаки. Євген точно зіграє, але можливо, йому краще вийти свіженьким після перерви, позаяк у Шальке вкрай рідко грає 2 матчі поспіль у старті.

Орієнтовні склади на матч Люксембург – Україна

Люксембург: Моріс – Шано, Жерсон, Карлсон – Янс, Баррейро Мартінс, Крістофер Мартінс, Да Мота – Олівер Тіль – Венсан Тіль, Родрігес

Україна: Пятов – Караваєв, Бурда, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Маліновський, Шапаренко – Циганков, Мораєс, Зінченко

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Україна – сильніша команда, з якою "червоним левам" тягатись ще зарано. Ми не повинні пропустити, а ось голи нарешті прийдуть. Люксембург і сам намагається грати, і супернику дає створювати моменти. Можливо, прорве нашу оновлену атаку. Циганков, Мораєс і Зінченко повинні взяти гру на себе. Якщо буде потрібно, то Коноплянка допоможе. Стандарти також мали б стати у пригоді. Гра буде цікавою, головне не дати господарям надто розгулятись в атаці та набути зайвої впевненості.