Баварія без особливого спротиву переграла Уніон у 27-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Рахунок відкрили Коман та Куассі, а Лєвандовскі зняв питання щодо переможця дублем. Це були 30-й і 31-й голи поляка у цій кампанії Бундесліги. Відтак, вже п'ятий сезон він забиває 30+ м'ячів у першості. Раніше це вдавалось лише Герду Мюллеру.

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Також знаковим цей день був для Мануеля Нойєра. Перемога над Уніоном стала 311-ю для кіпера в Бундеслізі, що дозволило йому побити рекорд Олівера Кана, який здобув 310 звитяг.