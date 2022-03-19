Бавария без особого сопротивления обыграла Унион в 27-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Счет открыли Коман и Куасси, а Левандовски снял вопрос о победителе дублем. Это были 30-й и 31-й голы поляка в этой кампании Бундеслиги. Следовательно, уже пятый сезон он забивает 30+ мячей в первенстве. Раньше это удавалось только Герду Мюллеру.

Бавария с очередным достижением Левандовски сокрушила Унион – Роберт повторил рекорд легендарного Мюллера