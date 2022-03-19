Рекорды Нойера и Левандовски в видеообзоре матча Бавария – Унион – 4:0
19 марта 23:24 - Читати українською
Бавария без особого сопротивления обыграла Унион в 27-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
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Счет открыли Коман и Куасси, а Левандовски снял вопрос о победителе дублем. Это были 30-й и 31-й голы поляка в этой кампании Бундеслиги. Следовательно, уже пятый сезон он забивает 30+ мячей в первенстве. Раньше это удавалось только Герду Мюллеру.
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Также знаковым был этот день и для Мануэля Нойера. Победа над Унионом стала 311-й для кипера в Бундеслиге, что позволило ему побить рекорд Оливера Кана, одержавшего 310 побед.
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