Команда Хаві вирішила усі питання ще до перерви. Крістенсен з подачі Рафіньї оформив дебютний гол за Барсу, а незабаром Бетіс залишився у меншості. Едгар Гонсалес вийшов на заміну і за 20 хвилин нахапав 2 жовті. Лєвандовскі та Рафінья довели рахунок до розгромного.

Барселона розбила Бетіс: Хаві випустив 15-річного суперталанта, 41-річна легенда травмувалась, Рафінья – гол+пас

Після відпочинку ще був автогол чемпіона світу Гвідо Родрігеса і знакова заміна. Хаві випустив Леміна Ямала, який у віці 15 років та 290 днів став наймолодшим дебютантом Барси в рамках чемпіонату. Свій рекорд здобув і тер Штеген. Німець оформив 24 "сухий матч" в чемпіонаті – найкращий показник в історії клубу. Попереду ще 6 турів, за які тер Штеген цілком може встигнути побити загальний рекорд. Франсіско Льяньо (Депортіво) у сезоні 1993/94 мав 26 "сухих" матчів.