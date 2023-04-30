Команда Хави решила все вопросы еще до перерыва. Кристенсен с подачи Рафиньи оформил дебютный гол за Барсу, а вскоре Бетис остался в меньшинстве. Эдгар Гонсалес вышел на замену и за 20 минут нахватал 2 желтых. Левандовски и Рафинья довели счет до разгромного.

Барселона разбила Бетис: Хави выпустил 15-летнего суперталанта, 41-летняя легенда травмировалась, Рафинья – гол+пас

После отдыха еще был автогол чемпиона мира Гвидо Родригеса и знаковая замена. Хави выпустил Лемина Ямала, который в возрасте 15 лет и 290 дней стал самым молодым дебютантом Барсы в рамках чемпионата. Свой рекорд добыл и тер Штеген. Немец оформил 24 "сухой матч" в чемпионате – лучший показатель в истории клуба. Впереди еще 6 туров, за которые тер Штеген вполне может успеть побить общий рекорд. Франсиско Льяньо (Депортиво) в сезоне 1993/94 имел 26 "сухих" матчей.