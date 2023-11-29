Конгрес, який відбувся 28 листопада у Лондоні, зосередив свою увагу на питаннях поведінки учасників футбольних матчів та підвищення поваги стосовно офіційних осіб матчів, повідомляє прес-служба IFAB.

У футболі хочуть впровадити хокейні правила – АПЛ зазнає змін уже наступного сезону

Футбольна консультативна група організації підготувала низку пропозицій щодо майбутніх реформ. Варто розуміти, що будь-які зміни набудуть чинності виключно після тестування у дорослому футболі нижчих дивізіонів та подальшого внесення відповідних змін до офіційних правил гри. Наразі IFAB пропонує такі нововведення:

• лише капітан команди може звертатися до арбітра у певних складних і важливих ігрових ситуаціях

• тимчасове вилучення за суперечки з рефері й певні тактичні фоли потрібно запровадити на більш високому рівні після успішного тестування у масовому футболі. IFAB доручила відповідним органам розробити протоколи і систему покарань

• продовження роботи з технологією напівавтоматичного фіксування офсайдів, щоб пришвидшити ухвалення рішень

• після тестувань ФІФА (зокрема, на жіночому чемпіонаті світу – прим.) вирішили запропонувати компетентним органам внести зміни у Правила гри, щоб зафіксувати, що арбітри після перегляду відеоповторів мають оголошувати в мікрофон рішення, ухвалені після допомоги VAR

• робота над стратегією щодо скорочення втрати ігрового часу та порушення темпу матчу. Йдеться про шестисекундне обмеження для голкіперів, затримку відновлення матчу й симуляції травм

• експеримент з носінням арбітрами натільних камер визнали успішним, його проводили з метою запобігання серйозним порушенням стосовно офіційних осіб матчів.