Реформа VAR, наказание для грубиянов, укрепление статуса капитана – официально начался процесс изменений правил футбола
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) провел важное заседание по поводу изменений правил игры.
Конгресс, состоявшийся 28 ноября в Лондоне, сосредоточил свое внимание на вопросах поведения участников футбольных матчей и повышения уважения по отношению к официальным лицам матчей, сообщает пресс-служба IFAB.
В футболе хотят внедрить хоккейные правила – АПЛ претерпевает изменения уже в следующем сезоне
Футбольная консультативная группа организации подготовила ряд предложений по предстоящим реформам. Следует понимать, что любые изменения вступят в силу исключительно после тестирования во взрослом футболе низших дивизионов и последующего внесения соответствующих изменений в официальные правила игры. IFAB предлагает следующие нововведения:
• только капитан команды может обращаться к арбитру в определенных сложных и важных игровых ситуациях.
• временное удаление за споры по рефери и определенные тактические фолы нужно ввести на более высоком уровне после успешного тестирования в массовом футболе. IFAB поручила соответствующим органам разработать протоколы и систему наказаний
• продолжение работы с технологией полуавтоматического фиксирования офсайдов, чтобы ускорить принятие решений
• после тестирования ФИФА (в частности, на женском чемпионате мира – прим.) решили предложить компетентным органам внести изменения в Правила игры, чтобы зафиксировать, что арбитры после просмотра видеоповторов должны объявлять в микрофон решения, принятые после помощи VAR
• работа над стратегией по сокращению потери игрового времени и нарушению темпа матча. Речь идет о шестисекундном ограничении для голкиперов, задержке возобновления матча и симуляции травм.
• эксперимент с ношением арбитрами нательных камер признали успешным, его проводили с целью предотвращения серьезных нарушений в отношении официальных лиц матчей.