Конгресс, состоявшийся 28 ноября в Лондоне, сосредоточил свое внимание на вопросах поведения участников футбольных матчей и повышения уважения по отношению к официальным лицам матчей, сообщает пресс-служба IFAB.

В футболе хотят внедрить хоккейные правила – АПЛ претерпевает изменения уже в следующем сезоне

Футбольная консультативная группа организации подготовила ряд предложений по предстоящим реформам. Следует понимать, что любые изменения вступят в силу исключительно после тестирования во взрослом футболе низших дивизионов и последующего внесения соответствующих изменений в официальные правила игры. IFAB предлагает следующие нововведения:

• только капитан команды может обращаться к арбитру в определенных сложных и важных игровых ситуациях.

• временное удаление за споры по рефери и определенные тактические фолы нужно ввести на более высоком уровне после успешного тестирования в массовом футболе. IFAB поручила соответствующим органам разработать протоколы и систему наказаний

• продолжение работы с технологией полуавтоматического фиксирования офсайдов, чтобы ускорить принятие решений

• после тестирования ФИФА (в частности, на женском чемпионате мира – прим.) решили предложить компетентным органам внести изменения в Правила игры, чтобы зафиксировать, что арбитры после просмотра видеоповторов должны объявлять в микрофон решения, принятые после помощи VAR

• работа над стратегией по сокращению потери игрового времени и нарушению темпа матча. Речь идет о шестисекундном ограничении для голкиперов, задержке возобновления матча и симуляции травм.

• эксперимент с ношением арбитрами нательных камер признали успешным, его проводили с целью предотвращения серьезных нарушений в отношении официальных лиц матчей.