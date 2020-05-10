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Реднапп: Я думал, что Тоттенхэм выиграет АПЛ через год-два

20:13 29 Читати українською
Реднапп: Я думал, что Тоттенхэм выиграет АПЛ через год-два
Харри Реднапп / Фото HITC

Экс-наставник Тоттенхэма Харри Реднапп видел большой потенциал в бывшей команде.

"Несколько лет назад я смотрел на Тоттенхэм, Кайл Уокер буквально летал на правом фланге, Дэнни Роуз – слева. Прекрасно играли Кристиан Эриксен, Дембеле. Я думал, что в ближайший год или два Тоттенхэм выиграет Премьер-лигу.

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Смотрю на них сейчас и понимаю, что это уже и близко не та команда. У них по-прежнему есть Кейн и другие хорошие футболисты, но они уже не близки к чемпионству", – цитирует Реднаппа talkSPORT.

Напомним, английский наставник возглавлял лондонский клуб в 2008-2012 годах.

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Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Харри Реднапп
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