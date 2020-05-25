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Реднапп може відновити кар'єру в Африці

18:14 181 Читать на русском
Реднапп може відновити кар'єру в Африці
Фергюсон і Реднапп / Getty Images

Колишній керманич Вест Хема, Портсмута, Тоттенхема та низки інших команд Харрі Реднапп близький до відновлення тренерської кар'єри в 73 роки.

Досвідчений фахівець є претендентом на посаду головного тренера збірної Нігерії, стверджує Daily Star.

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Нинішній керманич "суперорлів" Гернот Рор має чинний до червня контракт із національною командою. Місцева федерація не продовжуватиме контракт із німцем і планує запросити Реднаппа. Він вже міг очолити збірну Нігерії в 2016-му, але перемовини завершилися безрезультатно.

Харрі Реднапп після звільнення з Бірмінгема у вересні 2017-го оголосив, що більше не тренуватиме. Нещодавно він висловлював бажання попрацювати функціонером.

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Теги
Англія Нігерія Нігерія Харрі Реднапп Гернот Рор Гернот Рор
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