Реднапп може відновити кар'єру в Африці

Колишній керманич Вест Хема, Портсмута, Тоттенхема та низки інших команд Харрі Реднапп близький до відновлення тренерської кар'єри в 73 роки.

Досвідчений фахівець є претендентом на посаду головного тренера збірної Нігерії, стверджує Daily Star.

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Нинішній керманич "суперорлів" Гернот Рор має чинний до червня контракт із національною командою. Місцева федерація не продовжуватиме контракт із німцем і планує запросити Реднаппа. Він вже міг очолити збірну Нігерії в 2016-му, але перемовини завершилися безрезультатно.

Харрі Реднапп після звільнення з Бірмінгема у вересні 2017-го оголосив, що більше не тренуватиме. Нещодавно він висловлював бажання попрацювати функціонером.

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