Реднапп анонсував повернення у великий футбол – у березні тренеру виповнилося 73 роки

Колишній керманич Вест Хема, Портсмута, Тоттенхема та низки інших англійських команд Харрі Реднапп запланував повернення у світ футболу після карантину, спричиненого пандемією коронавірусу.

"Хочу придбати футбольний клуб, коли цей карантин закінчиться. Такі мої амбіції.

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Це буде команда з нижчих дивізіонів: Ліга 1, Ліга 2, можливо, Національна ліга. Проте, клуб із певним потенціалом. Зробив би це із задоволенням. Їздив би на матчі автобусом щосуботи", – цитує легендарного тренера The Sun.

Харрі Реднапп передусім відомий своєю тренерською діяльністю. Кар'єру коуча він розпочав у Борнмуті в 1983 році. Далі англійський фахівець тренував Вест Хем, Портсмут, Саутгемптон, Тоттенхем, КПР, збірну Йорданії та Бірмінгем Сіті.

Після звільнення "синіми" у вересні 2017-го він оголосив, що більше не тренуватиме. Найбільшим успіхом Реднаппа-тренера став здобутий із Портсмутом Кубок Англії сезону 2007/08.

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