Реднапп может возобновить карьеру в Африке

Бывший наставник Вест Хэма, Портсмута, Тоттенхэма и ряда других команд Харри Реднапп близок к возобновлению тренерской карьеры в 73 года.

Опытный специалист является претендентом на пост главного тренера сборной Нигерии, утверждает Daily Star.

Реднапп анонсировал возвращение в большой футбол – в марте тренеру исполнилось 73 года

Нынешний наставник "суперорлов" Гернот Рор имеет действующий до июня контракт с национальной командой. Местная федерация не будет продлевать соглашение с немцем и планирует пригласить Реднаппа. Он уже мог возглавить сборную Нигерии в 2016-м, но тогда переговоры завершились безрезультатно.

Харри Реднапп после увольнения из Бирмингема в сентябре 2017 года объявил, что больше не будет тренировать. Недавно он выражал желание поработать функционером.

Гвардіола, Клопп і ще 8 найкращих тренерів АПЛ останнього десятиріччя – рейтинг британського ЗМІ здивував несподіванкою