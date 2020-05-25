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Реднапп может возобновить карьеру в Африке

18:14 15 Читати українською
Реднапп может возобновить карьеру в Африке
Фергюсон и Реднапп / Getty Images

Бывший наставник Вест Хэма, Портсмута, Тоттенхэма и ряда других команд Харри Реднапп близок к возобновлению тренерской карьеры в 73 года.

Опытный специалист является претендентом на пост главного тренера сборной Нигерии, утверждает Daily Star.

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Нынешний наставник "суперорлов" Гернот Рор имеет действующий до июня контракт с национальной командой. Местная федерация не будет продлевать соглашение с немцем и планирует пригласить Реднаппа. Он уже мог возглавить сборную Нигерии в 2016-м, но тогда переговоры завершились безрезультатно.

Харри Реднапп после увольнения из Бирмингема в сентябре 2017 года объявил, что больше не будет тренировать. Недавно он выражал желание поработать функционером.

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Теги
Англия Нигерия Нигерия Харри Реднапп Гернот Рор Гернот Рор
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