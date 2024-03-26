– По складу збірна України дорожча у п'ять разів за Ісландію. У нас багато гравців із досвідом, у суперника таких значно менше. Що буде, якщо ми програємо?

– Ну це нічого не означає. Ісландія за останні два роки вклала серйозний внесок у розвиток футболу і побудувала 20 полів. Ось вам таке. Маленька країна вкладає стільки грошей у спорт.

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У нас поки це неможливо. Різниця тут велика. Наші гранди не можуть втримати топових гравців з таким рівнем чемпіонату через війну. Зараз навіть у U-19 дивляться, коли і кого куди віддати.

А що буде, якщо програємо? Нічого. Будемо чекати наступного шансу. Більше нічого не буде. Реброва не приберуть. Зараз і син Шевченка дебютував за U-19. Треба буде тоді створювати з початку команду і розраховувати на нові сили. Але я не хочу думати про погані варіанти, – сказав Саленко у коментарі NV.

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