– По составу сборная Украины дороже в пять раз Исландии. У нас много игроков с опытом, у соперника таких значительно меньше. Что будет, если мы проиграем?

– Ну это ничего не значит. Исландия за последние два года вложила серьезный вклад в развитие футбола и построила 20 полей. Вот вам такое. Маленькая страна вкладывает столько денег в спорт.

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У нас пока это невозможно. Разница здесь большая. Наши гранды не могут удержать топовых игроков с таким уровнем чемпионата из-за войны. Сейчас даже в U-19 смотрят, когда и кого куда отдать.

А что будет, если проиграем? Ничего. Будем ждать следующего шанса. Больше ничего не будет. Реброва не уберут. Сейчас и сын Шевченко дебютировал за U-19. Надо будет тогда создавать с начала команду и рассчитывать на новые силы. Но я не хочу думать о плохих вариантах, – сказал Саленко в комментарии NV.

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