Товариський матч

Аль-Айн – Аль-Кувейт – 1:3

Голи: Ахмед, 54 – Ал-Хунаїсі, 8, Заїд, 51 (п), 90+2 (п)

Сергій Ребров, вочевидь, працює над витривалістю своєї команди. Аль-Айн другий день поспіль провів товариський матч. В обох зазнав поразки. Особливої уваги результату на фоні таких навантажень надавати не варто.

Ярмоленко зазнав першої поразки при Реброві – Аль-Айн поступився середняку з Саудівської Аравії

Окрім того, український фахівець активно тасує склад. Зокрема, Андрій Ярмоленко сьогодні розпочинав гру на лаві для запасних (у двох попередніх матчах капітан збірної України з'являвся у старті). Ярмоленко вийшов на заміну на 60-й хвилині й вплинути на результат не зміг.