Товарищеский матч

Аль-Айн – Аль-Кувейт – 1:3

Голы: Ахмед, 54 – Ал-Хунаиси, 8, Заид, 51(п), 90+2(п)

Сергей Ребров, по всей видимости, работает над выносливостью своей команды. Аль-Айн второй день подряд провел товарищеский матч. В обоих потерпел поражение. Особого внимания результату на фоне таких нагрузок уделять не стоит.

Ярмоленко потерпел первое поражение при Реброве – Аль-Айн уступил середняку из Саудовской Аравии

Кроме того, украинский специалист активно тасует состав. В частности, Андрей Ярмоленко сегодня начинал игру на скамейке для запасных (в двух предыдущих матчах капитан сборной Украины появлялся в старте). Ярмоленко вышел на замену на 60-й минуте и повлиять на результат не смог.