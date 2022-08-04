Впевнена хода команди Сергія Реброва у товариських матчах була зупинена колегами з Близького Сходу.

Товариський матч

Аль-Айн (ОАЕ) – Аль-Фейха (Саудівська Аравія) – 0:2

Голи: Руїс, 24, ?

Ребров наполіг на трансфері Ярмоленка в Аль-Айн – перехід українця став унікальним

Аль-Айн українців Сергія Реброва і Андрія Ярмоленка в Австрії продовжує підготовку до нового сезону через спаринги. Черговим, вже четвертим суперником, Аль-Айна став представник Саудівської Аравії Аль-Фейха.

Підопічні Реброва пропустили по голу у кожному з таймів. Ярмоленко з'явився на полі з перших хвилин і був замінений після перерви.

Нагадаємо, раніше Аль-Айн здолав німецькі Ханкофен-Хайлінг (1:0) та Гройтер Фюрт (2:1) і розписав нічию з саудівським клубом Абха (0:0). Австрійський етап підготовки Аль-Айна триватиме до 20 серпня. Перший офіційний матч Ярмоленка і Ко в сезоні 2022/23 запланований на 2 вересня.

Динамо отримало ще одну пробоїну, або Як замінити Вербіча і до чого тут Коноплянка?