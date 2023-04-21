MamaRika нещодавно повернулась з Дубаю, де виступала для українців, що живуть в ОАЕ. У неї була ціль – зібрати кошти на розвідувальні дрони для третьої окремої штурмової бригади "Азов". Співачка хотіла це зробити, продавши прапор з підписами наших військових. Проте будь-які збори чи аукціони суворо заборонені тамтешнім законодавством.

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Я дізналась про цю новину з великим жахом. Була у розпачі і розуміла, що просто не можу повернутись додому із порожніми руками, але сталося справжнє диво,

– розповідає співачка.

MamaRika каже, що все змінив дзвінок Анни Ребрової, яка хотіла запросити артистку на інтерв'ю. Дружина тренера Аль-Айна розповіла про ситуацію своєму чоловіку, а той звернувся до гравців збірної України Олександра Зінченка, Андрія Ярмоленка і Романа Яремчука.

Вчотирьох вони викупили прапор за 2,3 мільйона гривень. Співачка вже встигла придбати аж 5 надзвичайно потрібних дронів – два DJI Matrice 300rtk і три DJI Mavic 3 enterprise.

"Я була в приємному шоці. Дрони вже допомагають нашим військовим на передовій знищувати ворога. Я дуже вдячна Анні та усім хлопцям з нашої збірної за те, що в них такі великі серця! Це неймовірний приклад єдності та того, як українці готові підставити плече один одному у важкі часи. Спільними зусиллями ми зробили такий важливий внесок у нашу перемогу", – резюмувала MamaRika.

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