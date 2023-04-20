Ребров після перемоги Аль-Айна над Аль-Шарджою поспілкувався з журналістами. Наприкінці флеш-коментаря в українського наставника спитали, чи продовжить він працювати в Аль-Айні.

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Сергій Станіславович оригінально відповів на це: "Inshallah" (На все Воля Божа – прим.). Додамо, що контракт Реброва з Аль-Айном добігає кінця в червні цього року.

Фахівця останнім часом сватають до збірної України, яка офіційно досі без тренера – на гру з Англією обов'язки наставника виконував Руслан Ротань.

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