Ребров загадково відповів щодо продовження співпраці з Аль-Айном
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров продовжує тримати в секреті своє майбутнє.
Ребров після перемоги Аль-Айна над Аль-Шарджою поспілкувався з журналістами. Наприкінці флеш-коментаря в українського наставника спитали, чи продовжить він працювати в Аль-Айні.
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Сергій Станіславович оригінально відповів на це: "Inshallah" (На все Воля Божа – прим.). Додамо, що контракт Реброва з Аль-Айном добігає кінця в червні цього року.
Фахівця останнім часом сватають до збірної України, яка офіційно досі без тренера – на гру з Англією обов'язки наставника виконував Руслан Ротань.
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