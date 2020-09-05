"У цьому циклі склад в угорців омолодився. Той же Балаж Джуджак вже не грає у збірній, це був лідер команди. Зараз дуже багато молодих і талановитих гравців у складі. Якщо чесно, то я не можу когось виділити зі складу угорців, тому що всі грають за межами Угорщини, але я стежу за цією командою. Мені подобається їхній прогрес і подобається, що багато в складі багато молодих гравців і їх непросто так запрошують, вони все гідно представляють команду.

Переможний шедевр Собослая у відеоогляді матчу Туреччина – Угорщина – 0:1

Я дивився гру з Туреччиною, рахунок був 1:0, але я думаю, що у них були ще моменти, щоб обіграти турків з великим рахунком. За прізвищами складно сказати, тут зібралася хороша команда з дисципліною і командною грою. Тому завдяки цьому збірна домагається результату. Збірній Росії буде непросто.

Якщо збірна Росії недооцінить угорців, то у неї будуть проблеми. Я думаю, що угорці показали свою силу. Граючи вдома, навіть без уболівальників вони можуть показати сильну гру і гідний результат. Обов'язково буду дивитися матч, буде цікава гра

Виділити когось зі збірної Росії? Я особливо не дивлюся матчі російської збірної, у мене є українська збірна", – цитує Реброва Sport24.

Матч Ліги націй Угорщина – Росія відбудеться 6 вересня, початок о 19:00.

"Ця команда має велику проблему": чого бояться іспанці перед матчем з Україною – несподіваний прогноз і роль Шевченка