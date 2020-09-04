Збірна Угорщини активно розпочала поєдинок та мала кілька вбивчих моментів. Лише Собослай двічі обстукав каркас воріт, ще кілька разів виручав турецький голкіпер Чакір. У другій половині турки вирівняли гру, яка вже йшла до нульової нічиєї. Однак, штрафний на 80 хвилині став фатальним: Собослай неймовірним ударом від стійки метрів з 35 приніс перемогу угорцям.

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Таким чином, Угорщина разом з Росією очолила групу B1 – команди мають по 3 очки. Туреччина та Сербія поки не набирали залікових балів.