"В этом цикле состав у венгров омолодился. Тот же Балаж Джуджак уже не играет в сборной, это был лидер команды. Сейчас очень много молодых и талантливых игроков в составе. Если честно, то я не могу кого-то выделить из состава венгров, потому что все играют за пределами Венгрии, но я слежу за этой командой. Мне нравится их прогресс и нравится, что в составе много молодых игроков и их просто так приглашают, они все достойно представляют команду.

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Я смотрел игру с Турцией, счет был 1:0, но я думаю, что у них были еще моменты, чтобы обыграть турков с крупным счетом. По фамилиям сложно сказать, здесь собралась хорошая команда с дисциплиной и командной игрой. Поэтому благодаря этому сборная добивается результата. Сборной России будет непросто.

Если сборная России недооценит венгров, то у нее будут проблемы. Я думаю, что венгры показали свою силу. Играя дома, даже без болельщиков они могут показать сильную игру и достойный результат. Обязательно буду смотреть матч, будет интересная игра

Выделить кого-то из сборной России? Я особо не смотрю матчи российской сборной, у меня есть украинская сборная", – цитирует Реброва Sport24.

Матч Лиги наций Венгрия – Россия состоится 6 сентября, начало в 19:00.

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