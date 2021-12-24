"Виходили на мене зі збірною України, але я вже маю контракт. Я готовий працювати зі збірною України. Але я сказав тоді: ви вирішите ситуацію з клубом, і я готовий. Я нікого підсиджувати не буду, і я уявляю, як складно зараз Олександру Петракову. Який тиск з усіх боків. Особисто я був готовий, але маю контракт. Якби домовилися з клубом, то я б із задоволенням працював у збірній.

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Звичайно, я був би радий працювати у національній команді. Я патріот України. Хтось каже, що у збірній потрібно працювати у 60-70 років, коли вже є досвід. Але до збірної тебе не запрошують щомісяця. Зараз я отримую задоволення від роботи в Аль-Айні. Побачимо, що буде далі", – сказав Ребров для Youtube-каналу Бомбрадир.

Нагадаємо, після Євро-2020 УАФ намагалась запросити Реброва на заміну Шевченка, але шейхи не погодились відпускати українського фахівця.

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