"Трохи некоректно щось говорити про Петракова, бо я не знаю його як людину і тренера. Знаю, що він з молодими став чемпіоном світу. Такого ніхто не добивався. Мені так здається, можливо, я помиляюся, що максимум цього літа буде у першої команди новий головний тренер.

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Наскільки я знаю, то Ребров повинен був очолити збірну України ще раніше. Тому я скажу так – не хочу образити Петракова, але я хотів би, щоб головним тренером нашої збірної був Сергій. На сьогоднішній день якщо брати наших українських тренерів, то Ребров – це найкраща кандидатура для збірної. Він має досвід, Динамо тренував і був тренером в Угорщині. Там він досяг результату, і в Лізі чемпіонів пограла його команда. Він зараз знову в арабів тренує, тож досвід у нього є.

Плюс те, що він знає наш чемпіонат, менталітет. Я не знаю, з ким Сірий працює, тому мені важко говорити про штаб. Але він хороший варіант. Подивимося, чи вийдуть хлопці на чемпіонат світу. Хоча у нас всякі випадки бували – не факт, що нинішній тренер залишиться навіть у разі виходу на ЧС", – заявив Вронін у ефірі Миля.

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