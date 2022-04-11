Украинский специалист Сергей Ребров в очередной раз стал лучшим тренером первенства Объединенных арабских эмиратов, сообщает пресс-служба клуба.

Рябоконь вступил в территориальную оборону – наставник Десны очищает Киевскую область от русских тварей

47-летний наставник получил почетное признание в седьмой раз подряд (начиная с августа) – на этот раз украинец стал лучшим по итогам марта. В прошлом месяце Аль-Айн дважды сыграл вничью и одержал одну победу.

За шесть туров до завершения чемпионата подопечные Реброва идут в турнирной таблице первыми, опережая ближайшего преследователя на семь очков. Кроме того, Аль-Айн продолжает борьбу за Кубок Арабского залива – в финале, который состоится 4 мая, его ждет Аль-Ахли из Дубая.

Россия напала на Украину: УЕФА не пускает Динамо к Барселоне и Реалу, слезы игроков Шахтера (LIVE)