Вінгер Ювентуса і збірної Сербії Філіп Костіч не зможе продовжити виступи на Євро-2024 через травму коліна.

Філіп Костіч не зіграє в решті частини чемпіонату Європи в Німеччині. У матчі першого туру групового етапу турніру з Англією (0:1) вінгер пошкодив ліве коліно. Про це інформує портал Nedeljnik.

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Повідомляється, що ще вчора здавалося, що у Філіпа був просто забій. Однак уже сьогодні стало відомо, що гравець пошкодив зв'язки коліна. Він не встигне відновитися до кінця турніру. Тепер на лівому фланзі атаки збірної Сербії виступатиме його наступник Філіп Младеновіч.

Повідомляється, що сам Костіч залишиться на кілька днів у розташуванні збірної Сербії. Він хоче подивитися матч своєї команди зі Словенією.

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