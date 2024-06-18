Під час інтерв'ю в ефірі Sky Sports 34-річний англієць оголосив про завершення кар'єри. Раян Бертранд перебуває без клубу з моменту відходу з Лестера у 2023 році.

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Захисник – вихованець Челсі. Переважно "сині" віддавали Бертранда в оренди. Він встиг пограти за Норвіч, Астон Віллу, Редінг, Ноттінгем, Саутгемптон. Раян виступав за збірну Англії, за яку провів 19 матчів.

У складі Челсі він вигравав Лігу чемпіонів-2011/12, Лігу Європи у сезоні 2012/13 та Кубок Англії у 2012 році. За "синіх" він провів 57 матчів, забивши два голи.

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