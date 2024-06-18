Сума трансферу склала 2 мільйони євро, повідомляє Fabrizio Romano. Контракт між донецьким клубом та 22-річним тунісцем вже підписаний.

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Нагадаємо, що раніше на Грама також претендували російські Крилья Совєтов, але вони пропонували за гравця лише 700 тисяч євро.

До слова, Алаа Грам є вихованцем Сфаксьєна, за який він зіграв 98 поєдинків, забив 5 голів та віддав 1 асист. Також 22-річний футболіст встиг зіграти 3 поєдинки за збірну Тунісу.

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