Шахтар закрив перехід центрбека з Тунісу – Романо розсекретив суму трансферу
17:50 - Читать на русском
Шахтар підписав центрального захисника Сфаксьєна та збірної Тунісу Алаа Грама.
Сума трансферу склала 2 мільйони євро, повідомляє Fabrizio Romano. Контракт між донецьким клубом та 22-річним тунісцем вже підписаний.
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Нагадаємо, що раніше на Грама також претендували російські Крилья Совєтов, але вони пропонували за гравця лише 700 тисяч євро.
До слова, Алаа Грам є вихованцем Сфаксьєна, за який він зіграв 98 поєдинків, забив 5 голів та віддав 1 асист. Також 22-річний футболіст встиг зіграти 3 поєдинки за збірну Тунісу.
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