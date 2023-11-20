– "Скуадра Адзурра" – незручний суперник для української збірної, яка в зіграних поєдинках лише двічі не програвала. Але в житті рано чи пізно завжди щось трапляється вперше. То чому б саме сьогодні в Леверкузені не перервати цю сумну безвиграшну серію й не взяти вперше гору? Тим паче, що для завоювання прямої перепустки на Євро-2024, нашим хлопцям потрібна тільки перемога.

Україна – Італія: де дивитися матч відбору на Євро-2024

– Чи не полегшить підопічним Сергія Реброва завдання здобути вікторію те, що з різних причин Італії не зможе допомогти ціла група провідних виконавців?

– Я б не переоцінював значення цього фактору. Італія в футболі належить до топ-країн й, переконаний, що керманич Лучано Спаллетті легко знайшов рівноцінну заміну тих гравцям, які вибули з строю.

– Що може стати в пригоді підопічним Сергія Реброва для завоювання таких бажаних трьох очок?

– В Леверкузені впевнених дій 2-3 наших футболістів буде замало, аби схилити шальки терезів на свій бік. Потрібно, аби вся українська збірна продемонструвала свої найкращі якості. До речі, як на мене, нинішня наша збірна – боєздатна, їй до снаги дати бій будь-якому опоненту. Але, повторюю, за умови, що всі гравці будуть готові стрибнути, образно кажучи, вище голови.

– Але все ж таки це Італія.

– Такі реалії: Італія не тільки незручний опонент, але й потужний. Ось чому важливо, щоб в Леверкузені не лише всі пазли склалися, а й щоб фарт був на нашому боці. Думаю, що Ребров та його підопічні це чудово усвідомлюють й подбають, аби на Бай-арені сьогодні був український вечір.

– Яким буде ваш прогноз на гру?

– Сьогодні обійдемося без моїх прогнозів. Нині за збірну України виступає ціла група футболістів з європейських топ-чемпіонатів, керманич Сергій Ребров – кваліфікований фахівець. Все залежить, передусім, від них. Нам залишається лише вірити, що навіть за тривалого воєнного стану в Україні наші футболісти можуть на міжнародній арені здобувати великі перемоги, – резюмував Михалик у коментарі Sport.ua.

Україна – Італія: анонс матчу відбору Євро-2024