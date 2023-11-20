– "Скуадра Адзурра" – неудобный соперник для украинской сборной, которая в сыгранных поединках только дважды не проигрывала. Но в жизни рано или поздно всегда что-нибудь случается впервые. Так почему бы именно сегодня в Леверкузене не прервать эту печальную безвыигрышную серию и не взять впервые верх? Тем более, что для завоевания прямого пропуска на Евро-2024 нашим ребятам нужна только победа.

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– Не облегчит ли подопечным Сергея Реброва задачу добыть викторию то, что по разным причинам Италии не сможет помочь целая группа ведущих исполнителей?

– Я бы не переоценивал значение этого фактора. Италия в футболе принадлежит к топ-странам и убежден, что наставник Лучано Спаллетти легко нашел равноценную замену выбывшим из строя игрокам.

– Что может пригодиться подопечным Сергея Реброва для завоевания таких желаемых трех очков?

– В Леверкузене уверенных действий 2-3 наших футболистов будет маловато, чтобы склонить чашу весов на свою сторону. Нужно, чтобы вся украинская сборная продемонстрировала свои лучшие качества. Кстати, по-моему, нынешняя наша сборная – боеспособна, ей по силам дать бой любому оппоненту. Но, повторяю, при условии, что все игроки будут готовы прыгнуть, образно говоря, выше головы.

– Но все же это Италия.

– Таковы реалии: Италия не только неудобный оппонент, но мощный. Вот почему важно, чтобы в Леверкузене не только все пазлы сложились, но и чтобы фарт был на нашей стороне. Думаю, что Ребров и его подопечные это прекрасно понимают и позаботятся, чтобы на Бай-арене сегодня был украинский вечер.

– Каков будет ваш прогноз на игру?

– Сегодня обойдемся без моих прогнозов. Сейчас за сборную Украины выступает целая группа футболистов из европейских топ-чемпионатоа, рулевой Сергей Ребров – квалифицированный специалист. Все зависит прежде всего от них. Нам остается только верить, что даже при длительном военном положении в Украине наши футболисты могут на международной арене одерживать большие победы, – резюмировал Михалик в комментарии Sport.ua.

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