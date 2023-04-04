"Зараз є дві конкретні версії, які гуляють у нашому журналістському полі. Перша: Офіс Президента хоче Реброва, Павелко хоче Реброва, але Офіс Президента, і конкретно пан Єрмак, з яким Ребров у хороших стосунках, каже: "ні-ні-ні, не йди в збірну, допоки там Павелко".

Ребров має ще два варіанти замість збірної України – на фахівця полюють клуби рівня Ліги чемпіонів

Є друга версія, в яку я дуже хотів би вірити, що в цей період часу представники Реброва та УАФ узгоджують контракт. Сергій готовий його підписати, він пообіцяв приїхати з 1 червня і все буде ок, що узгоджується контракт з двома помічниками – це Вісенте Гомес та Альберто Босх. І все буде нормально. Можливо, ці події відбуваються паралельно", – поділився Співаковський в програмі ТаТоТаке.

Додамо, що Ребров має контракт з Аль-Айном, який завершується влітку цього року. Сергія Станіславовича сватають у збірну України вже тривалий час, але сторонам не вдається домовитись.

Ребров та Ярмоленко врятувалися проти лідера чемпіонату – божевільний промах зробив захист титулу майже нереальним